Армия Сирии уничтожила сотни террористов в Алеппо и Идлибе

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 50 0

Сирийские военные продолжают наступление на все позиции.

Армия Сирии уничтожила сотни террористов в Алеппо и Идлибе

Фото: www.globallookpress.com/Anas Alkharboutli

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Вооруженные силы (ВС) Сирии уничтожили сотни террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»* в провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Сирийской арабской республики (САР).

«Наши вооруженные силы смогли нанести тяжелые потери атакующим организациям, уничтожив и ранив сотни террористов в их рядах. Армия Сирии уничтожила десятки (единиц — Прим.ред.) бронетехники и транспортных средств и смогла сбить 17 дронов», — сообщается на странице ведомства в социальной сети.

Уточняется, что ВС Сирии продолжают наступление на все позиции, на которых закрепились террористы. При этом в Минобороны подчеркнули, что противник пытается распространить недостоверную информацию о ситуации на линии боевого соприкосновения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 26 российских детей вернулись домой из лагеря на северо-востоке Сирии. В одном из лагерей беженцев они взяли у детей образцы крови для проведения ДНК-тестов с целью подтверждения родства.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации.

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