Доверительная беседа: Белоусов встретился с Ким Чен Ыном

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Лидер КНДР Ким Чен Ыном встретился с министром обороны РФ Белоусовым

Доверительная беседа: Белоусов встретился с Ким Чен Ыном

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лидер КНДР выразил готовность и дальше расширять и развивать отношения двух стран во всех сферах.

Министр обороны России Андрей Белоусов во время официального визита в КНДР встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как рассказали журналисты, лидер КНДР тепло встретил Белоусова, который в последний раз туда приезжал всего пять месяцев назад. Стороны провели дружественную и доверительную беседу, в ходе которой Ким Чен Ын еще раз заявил о готовности и дальше расширять и развивать отношения двух стран во всех сферах, включая политическую, экономическую и военную.

Кроме того, он осудил разрешение США бить Украине дальнобойным оружием вглубь территории России. Такой шаг он назвал прямой военной интервенцией.

В начале ноября Совет Федерации единогласно одобрил ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ подразумевает, что оба государства обязуются незамедлительно оказать военную помощь друг другу в случае внешней угрозы. Также в нем прописано сотрудничество в самых разных сферах: от здравоохранения до сельского хозяйства и туризма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США потребовали объявить импичмент Байдену из-за разрешения применять ATACMS.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
Внешнее питает внутреннее: китайский гороскоп на декабрь 2024 года

Последние новости

4:46
В йогурте и колбасе: какие болезни может вызвать популярная пищевая добавка
4:29
Доверительная беседа: Белоусов встретился с Ким Чен Ыном
4:20
В Казахстане объявили в розыск владельца советского космического корабля «Буран»
4:18
Сирийская армия доложила о возвращении позиций в Алеппо
4:04
«Этого никогда не будет»: Чекалин пытался задобрить Лерчек цветами
3:46
В Париже впервые показали отреставрированный после пожара Нотр-Дам

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год