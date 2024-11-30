Сирийская армия доложила о возвращении позиций в Алеппо

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 22 0

Правительственные войска отчитались о больших потерях противника.

Сирийские военные вернули контроль в Алеппо и Идлибе

Фото: Reuters/MAHMOUD HASANO

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Сирийские вооруженные силы смогли вернуть под свой контроль ряд позиций в Алеппо и Идлибе, которые ранее находились в руках вооруженных повстанцев. Об этом сообщает телеканал AI Mayadeen.

Военные усиливают свои оборонительные позиции на разных фронтах, чтобы предотвратить повторное занятие этих территорий силами боевиков. В результате проведенных атак сирийских сил противнику были нанесены значительные потери.

«Сотни людей погибли или получили ранения, десятки единиц автотехники и бронетехники также были уничтожены. Кроме того, сбито 17 беспилотников», — отмечается в публикации издания.

Кроме того, российские войска провели несколько ракетно-бомбовых ударов по командным пунктам и местам дислокации боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армия Сирии уничтожила сотни террористов в Алеппо и Идлибе. Сирийские военные продолжают наступление на все позиции. Уточняется, что ВС Сирии продолжают наступление на все позиции, на которых закрепились террористы.

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