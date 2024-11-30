Байден шокировал американцев своей покупкой в «Черную пятницу»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 36 0

Байден купил антиизраильскую книгу на распродаже в «Черную пятницу»

Байден шокировал американцев покупкой антиизраильской книги в «черную пятницу»

Фото: Reuters/Крейг Хадсон

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Американский лидер приобрел книгу. При этом ее автор посетовал, что уходящий президент опоздал примерно на четыре года. К слову, огорчился не только писатель.

Пока еще действующий президент США Джозеф Байден шокировал американскую общественность покупкой антиизраильской книги на распродаже в «черную пятницу». Об этом пишет The New York Post.

На День благодарения Байден приехал с супругой Джилл на остров Нантакет в Массачусетсе, где посетил местную книжную лавку. На виду у случайных прохожих и прессы он вышел из магазина с книгой «Столетняя война в Палестине: история колониальных завоеваний и сопротивления поселенцев, 1917–2017 годы».

В NYP пояснили, что эта книга имеет выраженный антиизраильский характер. В тексте подчеркивается, что война против Палестины была колониальной, ее вели «различные стороны конфликта» в пользу еврейского народа.

Автор книги — профессор Колумбийского университета Рашид Халиди арабского происхождения — прочитав эти новости отметил, что с таким приобретением Байден опоздал на четыре года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден в последний раз в качестве президента США помиловал индеек.

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