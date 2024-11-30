Титул «Мистер Планета» завоевал 25-летний участник «Дома-2» Александр Федотов

Бывший участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Александр Федотов стал победителем прошедшего в Перу конкурса «Мистер Планета». Фото с золотой короной 25-летний россиянин разместил на своей странице в соцсети.

«Это было восхитительно! Первый мой международный опыт в конкурсе красоты и сразу победа. Мисс и Мистер Планеты 2024 в Перу. Позади 18 участников, три месяца подготовки, многочисленные перелеты, нервы и страдания. И вот, я стал главным мистером планеты», — ликует Федотов.

В интервью Starhit.ru молодой человек ранее рассказал, что на конкурсе «Мистер Планета» оказался после нескольких отборочных туров, в ходе которых успел сняться в рекламе и найти спонсоров. Путь к триумфу Федотову едва не преградило незнание испанского языка, на котором говорят в Перу, однако он справился и прошел в финал.

Несколько разочаровали молодого россиянина соперники, которые, по его словам, плели интриги и сплетни. Федотов с удивлением открыл для себя, что латиноамериканцы и европейцы очень лицемерные люди, которые могут называть тебя лучшим другом, а за спиной говорить гадости. Экс-звезда «Дома-2» признался, что теперь осторожно относится к ним и держится на расстоянии.

Зато соотечественники не подкачали Федотова. По его словам, россияне дружно поддерживали его, желали удачи и буквально завалили теплыми словами и пожеланиями.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как экс-звезда «Дома-2» Ольга Бузова совмещала съемки в шоу и учебу.

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