«Вечером на лобном, а после — плацкарт»: как Бузова совмещала «ДОМ-2» и учебу

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 11 0

Бузова: вечером я снималась в «ДОМ-2», а ночью ехала в университет в плацкарте

«Вечером на лобном, а после — плацкарт»: как Бузова совмещала «ДОМ-2» и учебу

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Тема:
Ольга Бузова

Университет артистка закончила с красным дипломом.

Артистка Ольга Бузова смогла совместить и получение красного диплома в Санкт-Петербургском государственном университете (СПБГУ), и съемки в самом популярном на тот момент телепроекте «ДОМ-2». О том, как ей удалось это сделать, Бузова рассказала в беседе со StarHit.ru.

«На „ДОМ-2“ я поехала как на летние каникулы. Он же должен был идти всего три месяца. Но когда его решили продлить, мне пришлось взять „академ“ в институте. А затем, через год, я уже выстраивала свой учебный график так, чтобы не пропускать предмет более трех раз, потому что в таком случае ты сразу получаешь „не зачет“. Вечером я сидела на лобном, после ехала на поезде в плацкарте в институт», — поделилась звезда.

Бузова училась в СПБГУ, в то время как съемки проекта проходили в Москве. Утром артистка шла на пары, а вечером вновь садилась на поезд, чтобы успеть вернуться на «ДОМ-2».

Звезда также рассказала, что поступить на геофак ее заставили родители, которые настаивали на необходимости получить серьезную профессию. Сама же Бузова всегда была уверена, что ее призвание — это сцена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова предложила дополнить школьную программу уроком про отношения и семью.

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