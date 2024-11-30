Раскопки братских могил советских воинов начались в Латвии

Власти Латвии инициировали раскопки в местах захоронений советских и русских воинов на территории Республики. По данным 5-tv.ru, цель работ — уничтожение памятников и братских могил.

Депутат Рижской думы Константин Чекушин сообщил, что на месте одного из захоронений в рижском микрорайоне Берги начата проверка, чтобы выяснить, действительно ли там лежат останки советских солдат.

Такие же работы пройдут в Луцавсале, где находится монумент, установленный в честь русских гренадеров, погибших в 1701 году.

Как сообщает источник 5-tv.ru, так называемая «проверка» организована с целью уничтожения захоронений и памятников. По словам собеседника, место упокоения праха советских воинов в Берги уже «раскурочили».

В конце октября в Риге демонтировали памятник полководцу, генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю-де-Толли, который якобы служил «знаком прославления Российской империи и восхваления русификации».

На освободившееся место власти города решили установить памятник полковнику Оскару Калпаксу, командовавшему первым Латышским независимым батальоном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция Латвии задержала мужчину, который трижды приносил цветы к постаменту снесенного памятника «Алеша», посвященному героям Великой Отечественной войны.