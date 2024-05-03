В Латвии задержали мужчину за возложение цветов к снесенному памятнику «Алеша»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 40 0

В стране продолжают избавляться от культурного наследия Советского Союза. Несколько лет назад там даже запретили ношение георгиевских лент.

В Латвии задержали мужчину за возложение цветов к снесенному памятнику «Алеша»

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

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Полиция Латвии задержала мужчину, который трижды приносил цветы к постаменту снесенного памятника «Алеша», посвященному героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил портал RUS TVNET.

По информации СМИ, все произошло в латвийском городе Резекне. К снесенному там в 2022 году памятнику «Алеша» продолжал приходить 48-летний мужчина, принося цветы. Сначала правоохранители хотели привлечь его к административной ответственности за «прославление военной агрессии», но потом дело переквалифицировали в уголовное, связав его действия с «оправданием военных преступлений».

Власти Латвии уже несколько лет ведут борьбу с культурным наследием Советского Союза, в том числе сносят памятники. А в 2021 году в стране ввели запрет на ношение георгиевских лент. Позднее был одобрен законопроект о запрете проведения публичных мероприятий в республике в честь 9 Мая. При этом разрешены только торжества по случаю Дня Европы.

Граждан, которые приходят с цветами к местам, где раньше были памятники, уже задерживали. Так, в мае 2023 года в Латвии возбудили девять административных и одно уголовное дело по данным фактам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему население Латвии стало спиваться после вступления в Евросоюз.

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