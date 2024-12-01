«Это классика»: какие цвета в одежде сделают девушку визуально старше

А вот молочно белый оттенок, напротив, освежит лицо.

Некоторые цвета в одежде могут сделать девушку визуально старше. Об этом в беседе с «Москва 24» сообщила стилист Мария Шеди.

Эксперт подчеркнула, что если девушка решит выбрать бледно-пастельные тона, то она будет выглядеть уставшей. Обладательницам светлой кожи и вовсе не нужно рассматривать подобные оттенки, так как есть вероятность, что они могут слиться с этими тонами.

Нужно быть осторожными и с холодными тонами, так как они способны подчеркнуть морщины и складки на лице. Сливовый оттенок любят многие дамы, но и его надо выбирать аккуратнее — он может быть шикарным в аксессуарах, но вот черты лица сделает грубее и добавит пару лет. То же самое относится и к цвету фуксии.

По словам Шеди, желтый и горчичный оттенки подчеркнут желтизну зубов и сделают кожу желтой. Также стоит аккуратно подходить к выбору черного цвета в одежде.

«Да, это классика, цвет всегда в моде, к тому же стройнит, однако возле лица он может быть коварным: делать кожу (особенно, если она и так светлая) бледнее, подчеркивать морщинки и круги под глазами», — заверила стилист.

Любителям черного цвета в портретной зоне эксперт рекомендует выбирать яркие акценты — красную помаду или насыщенные тени, но никак не «смоки айс».

Шеди отметила, что молочный белый, напротив, омолаживает девушку лет на пять. Конкуренцию ему могут составить оттенки голубого, синего и нежно-розового. Они всегда хорошо смотрятся у лица. Тренд сезона — красный — он освежает лицо и будто «добавляет жизни образ».

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