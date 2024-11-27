Назло маме не надену шапку: какие головные уборы будут в моде этой зимой

Оставайтесь в тренде даже в снегопад.

Мода на вязаные шапки уже прошла — наступающей зимой в тренде будут утепленные бейсболки, повязки и косынки. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал стилист Владислав Лисовец.

По словам эксперта, в условиях холодного российского климата важно сохранять голову в тепле, однако модники готовы пожертвовать всем, ради эффектного образа, так что им этой зимой стоит присмотреться к альтернативам привычным вязаным шапкам.

«Вязаные шапки у нас уходят в прошлое, в тренде более экстравагантные головные уборы. Это может быть кепи, утепленная бейсболка, повязки, теплые косынки. То есть все, что мы не носили давно, потому что залипли на вязаных шапках. Они долго держались в тренде: около восьми лет», — объяснил стилист.

Среди самых же актуальных зимних причесок этого года специалист выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

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