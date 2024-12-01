«Будет прекрасная жизнь»: Оксана Самойлова отдала питомца новым хозяевам

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 29 0

Блогер Оксана Самойлова отдала своего котенка другой семье

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/samoylovaoxana; 5-tv.ru

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Она призналась, что грустно расставаться с маленьким зверьком.

Блогер Оксана Самойлова отдала своего котенка другим хозяевам. Видео она опубликовала в личном блоге в соцсетях.

На кадрах видно, как она жалеет одну из дочерей, которая не хочет отдавать питомца другим людям.

«У нее будет прекрасная жизнь в семье», — отметила Самойлова.

В другом видео блогер расплакалась и призналась, что очень грустно расставаться с питомцами, когда изначально знаешь, что надо их отдать.

Как оказалось, недавно к ним прибился котенок, которого очень успели полюбить дети Самойловой. Но позже питомец нашел себе новый дом. С болью в сердце и грустью на душе, отважная семья Джигана отдала маленького зверька новым хозяевам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джигана и Самойлову выгнали из дома из-за их козочки Мими. После этого, Самойлова призналась, что планирует «высидеть яйцо страуса» весной. Как она отметила, ей пришлось экстренно сделать ремонт в их старом особняке, который был выставлен на продажу. Блогер призвала поздравить их со «старосельем».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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