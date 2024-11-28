«Планирую высидеть страуса»: почему Джигана и Самойлову выгнали из дома

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

Джигана и Самойлову с детьми выгнали из арендованного дома из-за козы

«Планирую высидеть страуса»: почему Джигана и Самойлову выгнали из дома

Фото: Instagram*/samoylovaoxana

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Однако супруга рэпера ничуть не отчаялась, а только призвала подписчиков поздравить семью со «старосельем».

Рэпера Джигана с женой и детьми выгнали из арендованного дома из-за нового питомца — козочки Мими. Об этом Оксана Самойлова рассказала в своем личном блоге.

«Все началось с того, что нас попросили съехать с нашего арендного дома из-за Мими. Собственно говоря, как будто ничего удивительного. И мы решили вернуться в наш старый дом, с учетом того, что я планирую высидеть яйцо страуса весной. И дальше все как в тумане», — поделилась Самойлова.

По ее словам, ей пришлось экстренно сделать ремонт в их старом особняке, который был выставлен на продажу. Блогер призвала поздравить их со «старосельем».

Козочка известной семьи успела стать настолько популярной, что даже хозяин скандальных бутовских коз, которые на протяжение долгого времени терроризируют местных жителей, предложил Джигану и Оксане новорожденного козленка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети Оксаны Самойловой попросили ее больше не рожать. Они боятся, что тогда у матери попросту не останется на них времени.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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