В какие месяцы 2025 года выгодно брать отпуск

Эксперты советуют планировать отдых в соответствии с количеством рабочих дней.

В отпуск лучше уходить в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Исходя из этого, самыми выгодными в 2025 году станут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Об это сообщается в материале «Известий» со ссылкой на экспертов платформы «Авито Работа». Стоит отметить, в зависимости от трудового графика условия могут разниться.

Если это пятидневка, работодатель может корректировать дни отпуска в связи с нуждами организации. Кроме того, выплаты не будут равны зарплате, цена одного дня меняется в течение месяца. Чем больше выходных и праздников, тем она выше. Может случиться, что стоимость дня будет намного выше размера отпускных.

«Рассчитывая отпускные выплаты, бухгалтеры умножают среднесуточную заработную плату сотрудника за последние 12 месяцев на дни отдыха. Поэтому для отпуска лучше всего рассматривать месяцы, где больше всего рабочих дней. В этом году их было всего три (июль, август и октябрь). В 2025 году это будет апрель (22 дня), июль (23 дня), сентябрь (22 дня), октябрь (23 дня) и декабрь (22 дня)», — заявили эксперты.

Выходит, что самым невыгодным месяцем является январь, в нем всего 17 рабочих дней. За ним следует май, потом июнь и ноябрь. При этом в 2025-м есть праздники, к которым можно присоединить несколько дней отдыха и получить хороший отпуск. Если написать заявление с 9 или 10 января, то можно наслаждаться выходными с 29 декабря по 12 января — 15 дней. То же реально устроить, если уйти с 5 по 7 мая, с 9 по 15 июня, с 5, 6 и 7 ноября.

Кроме того, если не брать компенсацию за сверхурочную работу или выход в праздничный день деньгами, в следующем году можно получить отгул и добавить его к отпуску. Два сверхурочных часа на протяжении четырех дней равносильны одному выходному. Еще денек получится улучить по медицинским причинам. Раз в три года полагается день отдыха для диспансеризации, после 40 лет — раз в год.

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