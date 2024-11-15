Простой способ сэкономить: как сделать перерасчет за ЖКХ на праздники
Перерасчет за услуги ЖКХ позволяет жителям получить справедливое начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги. В каких случаях он возможен?
Фото, видео: Замир Усманов/ТАСС
Приближается Новый год, а вместе с ним и долгожданные праздничные дни продолжительностью почти в две недели. Как правило, на длительные выходные дни многие уезжают в гости к родственникам, на курорт, в санаторий или на многодневную экскурсию в другой город для смены обстановки.
Однако редко кто использует этот период для экономии бюджета. А зря, ведь на длительнок отсутствие можно заказать перерасчет коммунальных услуг.
Как правильно запросить перерасчет, эксклюзивно в эфире радио «Петербург» рассказала заместитель генерального директора по работе с клиентами «Единого информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга» Анна Ситникова.
За какие коммунальные услуги можно запросить перерасчет
Один из самых распространенных видов перерасчетов — по причине временного отсутствия потребителя в жилом помещении.
Чаще всего им пользуются пенсионеры в летний период, когда на несколько месяцев переезжают жить на дачу. Перерасчет также актуален на период отпусков, командировок или длительных государственных праздников — под Новый год и на майские.
Запрос принимается при отсутствии владельца в доме или квартире более пяти полных календарных дней подряд. Важно понимать, что при этом день выбытия и прибытия не учитывается.
Перерасчет может быть выполнен за все коммунальные услуги, кроме отопления. Отопление никогда не будет пересчитываться. Это связано с тем, что дом отапливается всегда и не зависит от отъезда жильцов.
Перерасчет делается за такие ресурсы, как: холодная и горячая вода, свет. Однако он не производится в случае, если в квартире невозможно установить счетчики. Чаще всего это может быть связано с трубами в квартире. Иногда они проходят так, что жильцам выдают соответствующий акт. Тогда перерасчет запросить можно.
«Это редко, но бывает. Например, в Центральном районе Петербурга это гораздо более часто встречается, чем в новостройках. В новых домах такого точно быть не может», — рассказала Анна Ситникова.
С марта 2023 года стало возможно делать перерасчет за вывоз мусор.
Как сделать перерасчет за коммунальные услуги
Заблаговременно подать заявление на перерасчет в ЕИРЦ может любой клиент, зарегистрированный, но не проживающий в квартире от пяти дней до шести месяцев. Не исключено, что отсутствие в квартире может продлиться и год. Тогда жильцу необходимо обратиться в ЕИРЦ два раза — каждые полгода для подтверждения отсутствия в квартире больше установленного срока.
Но временное отсутствие нужно подтвердить. Например, при помощи справки с печатью от представителя СНТ (садовое некоммерческое товарищество). Копия документа не допускается.
Период временного отсутствия можно также подтвердить билетами или справкой из санатория.
Но если человеку в наследство досталось второе жилье, где он не проживает, это не будет считаться временным отсутствием. И в этом случае перерасчет за услуги ЖКХ запросить не получится.
93%
0.65 104.50
0.21
Нашли ошибку?