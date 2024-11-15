Простой способ сэкономить: как сделать перерасчет за ЖКХ на праздники

Приближается Новый год, а вместе с ним и долгожданные праздничные дни продолжительностью почти в две недели. Как правило, на длительные выходные дни многие уезжают в гости к родственникам, на курорт, в санаторий или на многодневную экскурсию в другой город для смены обстановки.

Однако редко кто использует этот период для экономии бюджета. А зря, ведь на длительнок отсутствие можно заказать перерасчет коммунальных услуг.

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Как правильно запросить перерасчет, эксклюзивно в эфире радио «Петербург» рассказала заместитель генерального директора по работе с клиентами «Единого информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга» Анна Ситникова.

За какие коммунальные услуги можно запросить перерасчет

Один из самых распространенных видов перерасчетов — по причине временного отсутствия потребителя в жилом помещении.

Чаще всего им пользуются пенсионеры в летний период, когда на несколько месяцев переезжают жить на дачу. Перерасчет также актуален на период отпусков, командировок или длительных государственных праздников — под Новый год и на майские.

Запрос принимается при отсутствии владельца в доме или квартире более пяти полных календарных дней подряд. Важно понимать, что при этом день выбытия и прибытия не учитывается.

Перерасчет может быть выполнен за все коммунальные услуги, кроме отопления. Отопление никогда не будет пересчитываться. Это связано с тем, что дом отапливается всегда и не зависит от отъезда жильцов.

Перерасчет делается за такие ресурсы, как: холодная и горячая вода, свет. Однако он не производится в случае, если в квартире невозможно установить счетчики. Чаще всего это может быть связано с трубами в квартире. Иногда они проходят так, что жильцам выдают соответствующий акт. Тогда перерасчет запросить можно.

«Это редко, но бывает. Например, в Центральном районе Петербурга это гораздо более часто встречается, чем в новостройках. В новых домах такого точно быть не может», — рассказала Анна Ситникова.

С марта 2023 года стало возможно делать перерасчет за вывоз мусор.

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Как сделать перерасчет за коммунальные услуги

Заблаговременно подать заявление на перерасчет в ЕИРЦ может любой клиент, зарегистрированный, но не проживающий в квартире от пяти дней до шести месяцев. Не исключено, что отсутствие в квартире может продлиться и год. Тогда жильцу необходимо обратиться в ЕИРЦ два раза — каждые полгода для подтверждения отсутствия в квартире больше установленного срока.

Но временное отсутствие нужно подтвердить. Например, при помощи справки с печатью от представителя СНТ (садовое некоммерческое товарищество). Копия документа не допускается.

Период временного отсутствия можно также подтвердить билетами или справкой из санатория.

Но если человеку в наследство досталось второе жилье, где он не проживает, это не будет считаться временным отсутствием. И в этом случае перерасчет за услуги ЖКХ запросить не получится.