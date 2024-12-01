И адресует Москве сигналы на языке политики.

На президенте* Украины Владимире Зеленском на Западе похоже ставят жирный крест. Сливают его изящно, мол, он растерял поддержку граждан Украины. И народ не хочет его переизбрания на новый срок.

Авторитетная британская The Times ссылается на некие соцопросы, но на языке большой политики, это значит — Лондон шлет Зеленскому «черную метку». А в Москву сигнал: если надо — уберем.

Российские официальные лица не раз подчеркивали, что Зеленский потерял легитимность, когда вместо назначения очередных президентских выборов вопреки Конституции остался у власти. Так что легитимность документов, подписанных им, тоже будет под вопросом. Но киевский режим, похоже, с этим начали поторапливать.

Он заперся в Бункере и резко поменял риторику.

До этого он все время говорил, что Украина будет воевать до выхода на границы 1991 года, что предполагает возврат не только четырех потерянных за время СВО областей, но даже и Крыма. А тут, оказывается, он уже согласен на заморозку боевых действий по линии фронта, но с одним условием: если Украину прямо сейчас возьмут в НАТО.

«Надо взять под зонтик НАТО ту часть Украины, что мы контролируем — первое. Это требуется сделать быстро. А дальше остальные территории Украина может возвращать дипломатическим путем», — считает Владимир Зеленский.

Это интервью вышло на английском телеканале Sky News, и зрители из-за перевода не оценили все особенности речи Зеленского, который успел назвать покровительство НАТО на трех языках — зонтик, «амбрелла», «парасолька».

Но суть я думаю все уловили. Вся надежда на Натовскую «парасольку». Иначе — все.

Более прямолинеен был отставной украинский министр иностранных дел, что характерно, тоже в интервью британцам. Мы все чаще стали натыкаться на след «короны», что заставляет задуматься, кто главный разжигатель на Украине.

И о том, что процесс принятия неизбежного в киевской верхушке проходит медленно, но он ускоряется. Россия уже говорила, что «заморозка» по линии фронта нас не устраивает. Да и сама линия эта весьма подвижна. Сейчас она здесь, а завтра еще на несколько километров западнее. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак — с передовой.

Группа российских разведчиков заходит на участок, откуда только что бежал противник. Идет зачистка позиций. Разведчики продвигаются метр за метром под постоянным вражеским обстрелом. Пытаются достать дронами, бьют артиллерией, но разведчиков так не остановить

«Мы делали налет на опорный пункт противника. Все успешно, произвели доразведку. Выявили количество противника. Выявили, какое оружие у них находится там», — сказал командир роты разведки с позывным «Гэп».

Командир группы «Гэп» на этом направлении уже почти два года. Заметил, что ВСУ в последнее время поменяли тактику — все чаще стараются изо всех сил избежать контактного боя.

«Если завязывается бой, то противник отступает. В принципе достигаешь, настигаешь его. Трусливый так скажем», — продолжает говорить командир роты разведки с позывным «Гэп».

Сейчас Серебрянское лесничество — это своеобразная линия разграничения двух республик Донбасса. Луганская — полностью под нашим контролем, российские войска ведут наступление со стороны Кременной. Небольшую часть Донецкой области пока еще держит противник. Бои идут в районе Торского, Серебрянки и Тернов.

Наши войска уже зашли в Терны. Взяли под контроль несколько улиц, чтобы наступление также активно продолжалось, нужна арт-поддержка. Поэтому гаубицы «Д-30» сейчас работают в режиме нон-стоп.

Эти орудия одни из самых эффективных. Подтверждают кадры объективного контроля. Это все что осталось от украинского склада боеприпасов, который враг, как он сам думал. Надежно замаскировал.

«Можно даже без корректировки с одного выстрела в точку попасть», — сказал командир орудия с позывным «Кутуш».

Враг истощен. сидит в глухой обороне. Отвечать нашим войскам пытается, но исключительно с помощью беспилотников. Поэтому российские бойцы придумали дополнительные меры предосторожности. Теперь у каждого подразделения есть наблюдатели за небом.

Дрондетекторы работают, и он может выдать определенную частоту, по ней можно понять, насколько близко находится беспилотник. Поэтому человек с автоматом, если что, собьет БПЛА.

Особенно такая защита нужна танкистами. Ведь в кременском лесу уничтожением врага занимаются российские «Прорывы» — танки Т-90 М. Эта машина подъехала почти в плотную к Серебрянке, чтобы уничтожить остатки украинского укрепрайона.

Взятие этих населенных пунктов откроет нашей армии дорогу еще на два направления: в сторону Изюма, что в Харьковской области и на Славянск — один из последних мощных укрепрайонов ВСУ в ДНР.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.