Авто с двумя мужчинами в салоне вылетело с моста в Саратовской области
ДТП произошло в городе Петровск.
Фото: 5-tv.ru
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Автомобиль с двумя людьми в салоне вылетел с моста в городе Петровск Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в беседе с 5-tv.ru.
Как рассказали в ведомстве, все случилось вечером 30 ноября вблизи дома 160 по улице Кирова. Водитель наехал на дорожное ограждение, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Находившихся в авто двух людей госпитализировали.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве произошла смертельная авария. На востоке столицы водитель грузового автомобиля врезался в стоящие после небольшого ДТП автомобили такси, погиб один человек.
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