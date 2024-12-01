Литва вводит электронные очереди на границе с РФ и Белоруссией

С 1 декабря 2024 года Литва вводит электронные очереди в пунктах пропуска на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ в Telegram-канале.

Для пересечения границы Литвы в пунктах пропуска «Мядининкай», «Шальчининкай» и «Кибартай» грузовые автомобили должны предварительно забронировать время пересечения в электронной системе управления очередью «EVIS». Таким образом литовские власти хотят сократить количество фур, которые стоят в живой очереди.

Транспортные средства, прибывшие в зону ожидания без бронирования, могут зарегистрироваться в физическом пункте обслуживания «EVIS» на ближайшее доступное время.

Ранее в Литве потребовали от Евросоюза денег для укрепления границы с Россией. Глава МВД страны отмечала, что власти пока не наблюдают миграционных потоков из РФ, но понимают, что «надо усиливаться».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в городах Финляндии готовятся митинги за открытие границы с Россией. Акции пройдут 15 декабря в Тампере, Хельсинки, Лаппеенранте и Лахти. Отмечается, что власти Финляндии не пытаются исправить это «гуманитарное бедствие».