Митинги за открытие границы с Россией пройдут в Финляндии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Акции стартуют 15 декабря одновременно в четырех городах страны.

Митинги за открытие границы с Россией пройдут в Финляндии

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Lauri Heino

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В городах Финляндии готовятся митинги за открытие границы с Россией. Об этом сообщает русскоязычное «Александровское общество» (Aleksanteriliitto) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что акции пройдут 15 декабря в Тампере, Хельсинки, Лаппеенранте и Лахти.

«Мы — граждане и законные резиденты Финляндии, наши нужды и требования должны быть услышаны», — говорится в заявлении.

Отмечается, что власти Финляндии не пытаются исправить это «гуманитарное бедствие».

В начале ноября газета Ilta-Sanomat сообщила, что правительство Финляндии допускает возможность открытия контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с Россией, закрытой почти год.

«Если оценка угрозы изменится и правительство попытается открыть восточную границу, эксперимент будет проводиться зимой, а не весной. Однако речь идет об открытии одного пограничного поста», — говорится в публикации.

Открыть границу зимой было решено якобы из-за снега, который, как ожидается, будет препятствием большому потоку туристов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Финляндии готовят женщин к возможному боевому столкновению с Россией.

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