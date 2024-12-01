«Надо что-то придумать»: Лариса Долина ответила на слухи про пластику

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Лариса Долина кардинально изменила внешность и отрицает слухи о пластике

«Незапятнанная репутация»: Лариса Долина сменила имиджи и отреагировала на слухи про пластику

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

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Знаменитость опубликовала фотографию, которая вызвала бум в комментариях.

Народная артистка России Лариса Долина сменила имидж до неузнаваемости: певица сделала короткую стрижку, а ее лицо сильно помолодело. Фотографию в новом образе она опубликовала в соцсетях.

Звезда поделилась, что участвовала в шоу в Санкт-Петербурге. Она подчеркнула, что на мероприятии появилась в платье от российского модельера и дизайнера Джемала Махмудова.

В комментариях сразу же посыпались слова восхищения. Однако не все подписчики обрадовались таким переменам. В частности, некоторые высказались, что фотография была обработана, другие выразили уверенность - дело в пластических операциях.

Согласно распространившимся слухам, стоимость операций, которые якобы сделала Долина, составила пять миллионов рублей. Хотя сама артистка отрицает, что ложилась под нож пластического хирурга. Об этом она высказалась журналистам Life.ru во время фестиваля.

«Я не делала пластику вообще. Ну надо что-то придумать. Вы знаете, у меня настолько незапятнанная репутация, что обо мне нужно уже распускать слухи. Вот он и начал. Его Бог накажет, я не буду обращать внимания на это», — заявила Долина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Долина раскрыла тайны семейной жизни. По ее словам, дети уже давно привыкли к ее долгому отсутствию дома.

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