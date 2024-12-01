«Аж до слез»: Погребняк вышла на связь после операции у Тимура Хайдарова

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

Блогер Погребняк рассказала об операции в клинике Тимура Хайдарова

«Аж до слез»: Погребняк вышла на связь после операции у Тимура Хайдарова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Несмотря на скандалы, разразившиеся вокруг хирурга, знаменитость решила обратиться именно к нему.

Блогер Мария Погребняк рассказала о хорошем самочувствии после операции в клинике скандального хирурга Тимура Хайдарова. В соцсетях знаменитость подчеркнула, что после пластики груди у нее ничего не болит.

Погребняк отметила, что за 13,5 лет у ее имплантов истек срок годности. Но это полбеды — блогер боится наркоза, поэтому заранее обо всем распросила анестезиолога. В результате же прошло все отлично.

«Девочки, я только что с перевязки! Это невероятный результат, аж до слез. Так все естественно, аккуратно! Грудь как до родов, живот (ушили диастаз) в талии минус аж восемь сантиметров!» — поделилась Погребняк.

В этом году несколько знаменитостей уже обвиняли медика в непрофессионализме. Певица Слава в соцсетях утверждала, что Хайдаров изуродовал ее грудь. На неудачную пластику у звездного доктора тут же начали жаловаться десятки женщин, в том числе певица Любовь Успенская, которая и вовсе назвала хирурга «мясником».

При этом есть артисты, которые выступили с защитой Хайдарова. В их числе оказались Филипп Киркоров, Ирина Дубцова и другие.

Кроме того, в феврале этого года на всю страну стал известен случай смерти 36-летнего продюсера Петра Гаврилова, который являлся пациентом клиники Хайдарова.

Известно, что после операции по уменьшению желудка мужчине стало плохо, из-за чего его в срочном порядке доставили в больницу РЖД. Гаврилов скоропостижно скончался 27 февраля в реанимации медучреждения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Погребняк ложится на пластику груди в клинику хирурга Хайдарова.

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