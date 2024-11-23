«Страшно, конечно»: Погребняк ложится на пластику груди в клинику Хайдарова

Операция блогера запланирована уже на следующую неделю.

Блогер Мария Погребняк хочет сделать пластическую операцию груди у скандального хирурга Тимура Хайдарова. Об этом она рассказала в личном блоге своим подписчикам.

Более того, Погребняк планирует это сделать уже на следующей неделе, и для этой цели она уже сдала все необходимые анализы.

До этого многодетная мама уже записывала видео из клиники модного хирурга, где восхищалась своей будущей палатой.

«Как у вас красиво», — говорила блогер.

По ее словам, она тщательно проверила свой организм и получила заключение от медиков о том, что она полностью здорова.

Погребняк объяснила такую спешку тем, что планирует уже в январе улететь с семьей в отпуск.

«Почему операция на следующей неделе? В январе мы всей семьей улетаем на Маврикий. Поэтому у меня очень мало времени. Страшно, конечно, но Тимур сказал, что на четвертые сутки после выписки из больницы, я буду летать», — говорит она.

Судя по всему, Погребняк нисколько не смущает скандальная репутация хирурга Хайдарова и его клиники.

В этом году несколько знаменитостей уже обвиняли медика в непрофессионализме. Певица Слава в соцсетях утверждала, что Хайдаров изуродовал ее грудь. На неудачную пластику у звездного доктора тут же начали жаловаться десятки женщин, в том числе певица Любовь Успенская, которая и вовсе назвала хирурга «мясником».

При этом есть артисты, которые выступили с защитой Хайдарова. В их числе оказались Филипп Киркоров, Ирина Дубцова и другие.

Кроме того, в феврале этого года на всю страну стал известен случай смерти 36-летнего продюсера Петра Гаврилова, который являлся пациентом клиники Хайдарова.

Известно, что после операции по уменьшению желудка мужчине стало плохо, из-за чего его в срочном порядке доставили в больницу РЖД. Гаврилов скоропостижно скончался 27 февраля в реанимации медучреждения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хайдаров порекомендовал Лолите сменить пластического хирурга.