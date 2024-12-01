Мошенники обманули пенсионера на 24 миллиона рублей

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 40 0

Мужчина выполнял «секретную работу» по их указаниям.

Мошенники обманули пенсионера на 24 миллиона рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мошенники обманули 82-летнего пенсионера на 24 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что мужчине поступил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил, что с его счета были похищены 700 тысяч рублей. На том конце трубки сказали, что дело передано в правоохранительные органы и теперь пенсионеру нужно держать связь с сотрудниками банка. После этого звонка у мужчины началась, как ему сообщили, «секретная работа».

Первой задачей было перевести на подконтрольные счета мошенников 700 тысяч рублей. Второй — продать квартиру на улице Твардовского, оплатить услуги риелтора и передать сумку почти с 23 миллионами рублей курьеру.

Когда мужчина все выполнил, аферисты еще какое-то время поддерживали с ним связь, уверяя, что и деньги, и квартира вернутся к нему. Но пенсионер начал что-то подозревать и рассказал о «секретной работе» своему сыну. Тот, в свою очередь, объяснил отцу, что его развели мошенники. Теперь делом занимается Хорошевская межрайонная прокуратура.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники разработали новый способ обмана. 

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