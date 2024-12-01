Скончался французский актер Нильс Ареструп

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 87 0

Артисту было 75 лет.

Скончался французский актер Нильс Ареструп

Фото: из открытых источников

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Французский актер Нильс Ареструп умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на супругу артиста Изабель Ле Нувель.

Женщина отметила, что муж долгое время боролся с тяжелой болезнью. Он умер в своем доме в пригороде Парижа в Виль-д’Авре в окружении членов семьи.

Нильс Ареструп вырос в Париже. Как писали во французских СМИ, уже в юном возрасте он начал подрабатывать, часто меняя род деятельности, и так попал сначала на телевидение, а потом и в театр.

Ареструп дебютировал в кино в возрасте 24 лет. Большую известность актер получил благодаря ролям в фильмах «Дюна», «Ван Гог. На пороге вечности» и «Набережная Орсе». Ареструп дважды был удостоен премии Cesar за лучшую мужскую роль второго плана в фильмах «Пророк» и «Мое сердце остановилось».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер экс-ударник группы My Chemical Romance. Его тело нашли только через три недели.

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