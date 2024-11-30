Тело нашли через три недели: умер экс-ударник группы My Chemical Romance

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

TMZ: экс-ударник рок-группы My Chemical Romance Брайар умер в возрасте 44 лет

Умер экс-барабанщик группы My Chemical Romance Боб Брайар

Фото: из открытых источников

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Музыканту было всего 44 года.

Бывший барабанщик американской рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар умер на 45-м году жизни. Трагическую новость сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что музыканта еще 26 ноября нашли мертвым в его доме в штате Теннесси. При этом последний раз Брайара видели живым 4 ноября.

Тело рокера, по данным журналистов, было сильно разложившимся. В доме находились также две собаки Брайара, которых забрала служба контроля за животными.

Криминального следа в смерти музыканта полиция не усматривает, так как находившееся в доме оружие и дорогостоящее музыкальное оборудование остались нетронутыми. Причину смерти Брайара выяснит судмедэкспертиза.

Чикагский барабанщик Боб Брайар присоединился к My Chemical Romance в 2004 году, заменив Мэтта Пелиссьера, и стал единственным участником коллектива родом не из Нью-Джерси. До этого Брайар играл в различных группах и работал звукорежиссером.

Партии ударных в исполнении Брайара звучат на альбоме 2006 года «The Black Parade» — самой известной пластинке группы. Также он написал песни для альбома 2010 года «Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys». Однако перед самым выходом альбома в том же году он покинул группу.

После ухода из My Chemical Romance Брайар несколько лет работал с другими коллективами, после чего объявил о завершении музыкальной карьеры и переходе в сферу недвижимости.

В сети неоднократно появлялись сообщения о том, что у Брайара после ухода из My Chemical Romance возникали мысли о самоубийстве. На сегодня он остается самым долгоиграющим барабанщиком в истории группы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти режиссера культовых голливудских комедий Джима Абрахамса.

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