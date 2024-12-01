Пять человек пострадали в ДТП под Тюменью. Об этом сообщает Госавтоинспекция области.

Уточняется, что авария произошла на 279-м километре федеральной трассы Тюмень-Омск в Ишимском районе. По предварительным данным, водитель минивэна марки Hyundai, выезжая на федеральную автодорогу со стоянки придорожного кафе, не уступил дорогу имевшему преимущество в движении грузовому автомобилю Mercedes.

В результате столкновения ранения получили 37-летний водитель Hyundai и четыре его пассажира. На месте работают экстренные службы, обстоятельства ДТП выясняются.

Прежде в этот день сообщалось, что легковой автомобиль с двумя людьми в салоне упал с моста в городе Петровск Саратовской области. Водитель машины наехал на дорожное ограждение, в результате чего «легковушка» съехала в кювет и опрокинулась. Водитель и пассажир были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на востоке Москвы водитель грузового автомобиля врезался в стоящие после небольшого ДТП автомобили такси, из-за чего погиб один человек.