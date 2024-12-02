Валя Карнавал показала синяки после «Ледникового периода»

Блогер и певица Валя Карнавал показала свои ноги с синяками и ссадинами после участия в проекте «Ледниковый период». Фотографию она опубликовала в своем Telegram-канале.

На шоу Карнавал выступает в паре с чемпионом Олимпийских игр в Сочи Никитой Кацалаповым. Ранее члены жюри проекта были не в восторге от проката дуэта.

С критикой выступила заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, заявившая, что выражать свои чувства на льду Карнавал мешает отсутствие техники.

Блогер Валя Карнавал показа травмы после «Ледникового периода». Фото: Telegram/🎀Karna.val🎀/karnava1l

Впрочем, блогерша не унывает и продолжает тренировки. Фото своих ног она оставила без подписи, сопроводив его лишь эмодзи в виде конька и смайликами с сердечками.

Сама Валя Карнавал после нелестных отзывов в свой адрес призналась, что спокойно относится к подобной критике, добавив, что будет работать и совершенствоваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристы Роман Костомаров и Татьяна Навка критично отозвались о выступлении Вали Карнавал.