Валя Карнавал показала синяки после «Ледникового периода»
Блогерша ответила на критику упорной работой.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Блогер и певица Валя Карнавал показала свои ноги с синяками и ссадинами после участия в проекте «Ледниковый период». Фотографию она опубликовала в своем Telegram-канале.
На шоу Карнавал выступает в паре с чемпионом Олимпийских игр в Сочи Никитой Кацалаповым. Ранее члены жюри проекта были не в восторге от проката дуэта.
С критикой выступила заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, заявившая, что выражать свои чувства на льду Карнавал мешает отсутствие техники.
Блогер Валя Карнавал показа травмы после «Ледникового периода».
Впрочем, блогерша не унывает и продолжает тренировки. Фото своих ног она оставила без подписи, сопроводив его лишь эмодзи в виде конька и смайликами с сердечками.
Сама Валя Карнавал после нелестных отзывов в свой адрес призналась, что спокойно относится к подобной критике, добавив, что будет работать и совершенствоваться.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристы Роман Костомаров и Татьяна Навка критично отозвались о выступлении Вали Карнавал.
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