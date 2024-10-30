«Я бы разозлилась»: Валя Карнавал о критике Тарасовой на «Ледниковом периоде»

Члены жюри «Ледникового периода» оценили уровень техники блогера.

Блогер и певица Валя Карнавал ответила на критику своего выступления от заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Слова девушки приводит издание Sport24.

Карнавал выступила на шоу «Ледниковый период» с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым. Члены жюри оценили прокат знаменитости. Так, российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков назвал ее выступление запоминающимся, хотя и с неприкрытым волнением. В то же время другие члены жюри, фигуристы Роман Костомаров и Татьяна Навка, а также тренер Татьяна Тарасова раскритиковали технику блогера.

«Когда нет техники, любые твои отыгрывания выглядят смешно. Нужно улучшать технику, чтобы выражать то, что чувствуешь», — сказала Тарасова.

Костомаров отметил, что Кацалапов пытался прикрыть эту ситуацию, но она очевидна. Однако, уверен спортсмен, впереди еще много времени, чтобы Карнавал смогла подтянуть технику.

Татьяна Навка, в свою очередь, сказала, что певица поразила ее тем, что смогла донести свои эмоции на выступлении. Однако она тоже ждет улучшений в технике певицы.

«Если бы меня так жестко критиковали в делах, которыми я постоянно занимаюсь, я бы разозлилась. А здесь мне интересно слушать каждый комментарий. Я буду работать над собой, я боец», — ответила Карнавал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валя Карнавал выплатила всего за нарушение ПДД почти 80 000 рублей.