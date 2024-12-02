«Купол Донбасса» сорвал 120 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР

Удалось предотвратить жертвы среди мирного населения.
Фото, видео: УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru
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На минувшей неделе система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 120 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Донецком и Макеевкой. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
«Система „Купол Донбасса“ предотвратила 120 попыток украинских беспилотников атаковать мирных жителей и объекты инфраструктуры ДНР», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в Куйбышевском районе Донецка была предотвращена ночная атака украинского БПЛА на электроподстанцию. Беспилотник был вооружен самодельным взрывным устройством на основе кумулятивного боеприпаса.
Также в Кировском районе система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавила вражеский коптер, который проводил разведку местности вблизи гражданских объектов.
Для отключения систем управления беспилотников сотрудники УФСБ России по ДНР используют специальные средства, взрывоопасный предмет уничтожают на месте, используя накладной заряд.
Благодаря оперативным действиям военных и бдительности граждан были оперативно обнаружены места падения беспилотников. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре удалось избежать.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР.
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