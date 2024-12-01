Армия России освободила населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 38 0

Минобороны РФ сообщило о вытеснении ВСУ в ходе СВО.

Армия России освободила населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, российские бойцы освободили от ВСУ населенные пункты Петровка и Ильинка. В ходе боев за них противник потерял более 850 боевиков, а также бронетранспортер М113, четыре авто, две боевые бронированные машины «Козак», и гаубицы FH-70, «Мста-Б», Д-30.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что ребенок погиб при массированной атаке дронов ВСУ на Брянскую область. Российские силы ПВО за ночь уничтожили более десяти украинских беспилотников над регионом.

Тема:
Спецоперация
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