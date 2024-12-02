«Ничего нельзя исключать»: войска ЕС могут отправить на Украину

Такое заявление сделала новая глава Евродипломатии Кая Каллас.

Пока в Грузии накаляется обстановка среди проевропейски настроенной оппозиции, в Киеве высадился десант европейских чиновников. Кая Каллас в свой первый рабочий день посетила украинскую столицу. И заявила, что не исключает отправку европейских военных на Украину.

«Я считаю, что ничего нельзя исключать в отправке европейских военных в зону конфликта. И в этом вопросе следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность», — сказала глава Евродипломатии Кая Каллас.

Сделав такое громкое заявление — Каллас спустя пару часов начала сбавлять градус своих же слов. Якобы такой сценарий допустим только после перемирия. А западные военные якобы будут выполнять роль неких наблюдателей.