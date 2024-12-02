Улыбнитесь, вас снимает камера: внутри салонов такси могут установить видеорегистраторы

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Внутри салонов такси могут установить видеорегистраторы

Фото, видео: CAROLINE BREHMAN/ТАСС; 5-tv.ru

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Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Но зачем он нужен?

Внутри салонов такси могут установить видеорегистраторы. Как выяснили «Известия», соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Авторы поправок уверены, это позволит повысить безопасность как пассажиров, так и водителей.

При этом депутаты заявляют, что на тарифы новые меры никак не повлияют. Потраченные средства на приобретение такого оборудование будут включаться в статью расходов при формировании налоговой базы, что немного снизит нагрузку для компаний.

Однако некоторые эксперты уверены, что установка камер не даст 100-процентной гарантии безопасности, и в конечном счете все равно приведет к росту цен на перевозки. Кроме того, установка регистраторов может нарушить право на неприкосновенность частной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в России таксистам запретят работать без трудового договора. 

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