В России таксистам запретят работать без трудового договора

Минтранс планирует запретить работу в такси без трудового договора. Речь идет о водителях, которые арендуют машины в таксопарках, но оформлены как самозанятые или вовсе официально не трудоустроены.

Как рассказали «Известиям» представители отрасли, новая мера позволит снизить число нелегальных мигрантов. Сейчас их доля в такси, по некоторым оценкам, доходит до 40%! Корректировки Минтранса сделают отрасль прозрачной, гарантируют нормированный рабочий день, выходные, социальные отчисления и выплаты по больничным.

Но есть и обратная сторона: чтобы соответствовать новым требованиям, перевозчикам придется поднять тарифы.

Ранее рассказывал о том, что в новый закон о такси могут внести изменения. Например, будет запрещено повышать цены на поездки в непогоду или часы пик.