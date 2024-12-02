Заслужили: как просить новогоднюю премию у начальства

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 23 0

Карьерный эксперт Чукина: просьба о годовой премии должна быть аргументирована

Новогодняя премия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Преподнести свои достижения и успехи в работе нужно в правильный момент.

Прежде чем просить новогоднюю премию, подготовьте список ваших рабочих достижений. Об этом рассказала изданию Газета.ру карьерный эксперт Алена Чукина.

По словам специалиста, трудовые успехи, приведенные в качестве аргумента для получения денежного вознаграждения, могут быть абсолютно любыми. Главное — показать результат, и желательно с составленным отчетом о вашей работе.

«Подготовьте конкретные примеры, которые продемонстрируют ваш вклад в успех команды и компании в целом», — посоветовала Чукина.

Кроме того, важно подобрать правильный момент. Такие разговоры лучше вести, когда у начальника хорошее настроение и он не сильно занят, либо же когда разговор зашел о результатах работы.

Важно также соблюдать тактичность, но не терять уверенности. Можно поблагодарить за предоставленные возможности и сотрудничество. Будет неплохо, если вы подчеркнете свою готовность продолжать работать и показывать положительный результат.

А вот называть точную сумму, которую рассчитываете получить, не стоит, подчеркнула специалист. Дело в том, что премия выплачивается не из кармана вашего руководителя, а рассчитывается из бюджета. Кроме того, вы можете прогадать и назвать меньшую цифру, чем могли бы получить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в какие месяцы 2025 года выгодно брать отпуск.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
Поток денег прямо в кошельки: финансовый гороскоп на зиму 2024 — 2025

Последние новости

8:59
Улыбнитесь, вас снимает камера: внутри салонов такси могут установить видеорегистраторы
8:45
В Екатеринбурге потушили крупный пожар на заводе по производству полистирола
8:30
«Ничего нельзя исключать»: войска ЕС могут отправить на Украину
8:16
Пассажирский самолет компании Azur Air вынужденно сел в Новосибирске
8:02
Поток денег прямо в кошельки: финансовый гороскоп на зиму 2024 — 2025
8:02
Заслужили: как просить новогоднюю премию у начальства

Сейчас читают

Снег и водка: «Миссис планета» Татьяна Федоришева об отношении к РФ за границей
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год