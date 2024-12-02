Заслужили: как просить новогоднюю премию у начальства

Преподнести свои достижения и успехи в работе нужно в правильный момент.

Прежде чем просить новогоднюю премию, подготовьте список ваших рабочих достижений. Об этом рассказала изданию Газета.ру карьерный эксперт Алена Чукина.

По словам специалиста, трудовые успехи, приведенные в качестве аргумента для получения денежного вознаграждения, могут быть абсолютно любыми. Главное — показать результат, и желательно с составленным отчетом о вашей работе.

«Подготовьте конкретные примеры, которые продемонстрируют ваш вклад в успех команды и компании в целом», — посоветовала Чукина.

Кроме того, важно подобрать правильный момент. Такие разговоры лучше вести, когда у начальника хорошее настроение и он не сильно занят, либо же когда разговор зашел о результатах работы.

Важно также соблюдать тактичность, но не терять уверенности. Можно поблагодарить за предоставленные возможности и сотрудничество. Будет неплохо, если вы подчеркнете свою готовность продолжать работать и показывать положительный результат.

А вот называть точную сумму, которую рассчитываете получить, не стоит, подчеркнула специалист. Дело в том, что премия выплачивается не из кармана вашего руководителя, а рассчитывается из бюджета. Кроме того, вы можете прогадать и назвать меньшую цифру, чем могли бы получить.

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