Нестабильная валюта: когда доллар достигнет 200 рублей

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Евгения Романова
Евгения Романова 52 0

Финансист Кричевский: доллар будет стоить 200 рублей в 2028–2030 годах

Нестабильная валюта: когда доллар достигнет 200 рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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На минувшей неделе доллар и превысил 110 рублей.

В 2028–2030 годах один доллар может стоить 200 рублей. Об этом сообщил финансовый эксперт Алексей Кричевский в беседе с изданием Газета.ру.

«Если будет сохраняться текущий санкционный режим — бюджет как зависел от экспортных доходов, так и зависит, а внутренние доходы наращиваются не за счет раскачки новых производств и реального, а не бумажного, импортозамещения, а за счет увеличения фискальной нагрузки и растущих займов», — объяснил он.

Так, если ничего не изменится, то девальвация будет происходить на 15-20% каждый год. Причем такой сценарий крайне пессимистичный, отметил Кричевский. А вот 150 рублей за доллар к 2028–2030 году вполне возможно.

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В воскресенье, 1 декабря, президент России Владимир Путин утвердил федеральный бюджет на 2025–2027 годы. Подробнее о том, что предусматривает документ, читайте в материале 5-tv.ru.

При этом стоит отметить, что в Думе между первым и третьим чтениями депутаты внесли почти 900 поправок. Но в целом баланс сошелся, заверил министр финансов РФ Антон Силуанов. Однако ситуация быстро меняется: между тем, что заложено в бюджете и тем, что есть в реальности уже есть расхождения. Например, средний курс доллара по плану в будущем году должен быть 96,5 рубля. А он уже почти 108 рублей. А на минувшей неделе и вовсе превысил 110 рублей. Ставка ЦБ, от которой рассчитывают все кредиты, запланирована 15%, а она 21%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что набравший большинство голосов на выборах президента США Дональд Трамп потребовал от БРИКС не создавать свою валюту. Он пригрозил «отлучить» страны объединения от продаж в экономику США.

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