«Найдите другого лоха»: Трамп потребовал от БРИКС не создавать свою валюту

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Трамп потребовал от БРИКС не создавать альтернативу доллару

«Найдите другого лоха»: Трамп потребовал от БРИКС не создавать свою валюту

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/TACC

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Новый хозяин Белого дома угрожает «отлучить» страны объединения от продаж в экономику США.

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность потребует от стран БРИКС не создавать свою валюту в качестве замены доллару. Об этом политик написал в собственной соцсети Truth Social.

По словам Трампа, если страны объединения посмеют ослушаться и все же введут свою денежную единицу, то «они столкнутся со 100-процентными тарифами», а также «распрощаются с продажами в замечательную экономику США».

«Нет никаких шансов на то, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, пусть эти страны найдут другого лоха», — говорится в посте Трампа.

На октябрьском саммите стран БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин ознакомился с подаренной ему в качестве символа объединения купюрой. Российский лидер с улыбкой показал банкноту всем присутствующим, а затем передал ее председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что «квазиденьгу» специально к мероприятию напечатали в Торгово-промышленной палате РФ как символ «общей работы, которая ведется в рамках БРИКС».

Песков добавил, что Набиуллиной купюра не понравилась, поскольку ее больше беспокоит национальная валюта — российский рубль.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия не проводит политику отказа от доллара, однако сейчас вынуждена искать другие возможности. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил Владимир Путин.

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