Олаф Шольц прибыл на Украину впервые за два с половиной года

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Визит канцлера Германии в Киев проходит на фоне масштабной забастовки немецких рабочих.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Олаф Шольц прибыл в Киев впервые за два с половиной года. Там он проведет переговоры с президентом* Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер Германии уже анонсировал новые поставки оружия Украине. Речь идет о военной помощи на сумму 650 миллионов евро.

При этом состояние немецкой экономики все еще не демонстрирует улучшений. И пока Шольц обещает Киеву поддержку на сотни миллионов, работники немецкого автоконцерна Volkswagen готовятся к протестам. Именно сегодня состоится масштабная забастовка на всех заводах страны. Тысячи немецких рабочих недовольны массовыми увольнениями и закрытием части производства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности задержания диверсанта из Германии. Евгений Гайдук на допросе сознался, что собирался совершить теракт в Калининграде. И он уже около года он сотрудничает с украинской разведкой.

В телефоне Гайдука оперативники обнаружили фотографию с канцлером Германии Олафом Шольцем.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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