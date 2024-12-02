Я тебя породил, я тебя и выселю: Евгений Петросян подал в суд на старшую дочь

Артист хочет выписать родственницу из квартиры.

Юморист Евгений Петросян подал в суд на старшую дочь. Об этом стало эксклюзивно известно 5-tv.ru.

Артист решил выписать старшую наследницу Викторину из квартиры в Москве. Жилье площадью 34 квадратных метра находится на Ростовской набережной. Его стоимость оценивается в 20 миллионов рублей. Заявление Петросяна было подано 12 ноября, но в нем обнаружили ошибки. Исправить недочеты необходимо до 20 января 2025 года.

Старшая дочь Евгения родилась в его первом браке. Сейчас Викторина проживает в Соединенных Штатах занимается продюсированием документальных фильмов и производством эксклюзивных игрушек из стекла.

У старшей наследницы напряженные отношения с отцом. Она якобы была против развода Петросяна с Еленой Степаненко, четвертой супругой артиста. С ней в браке юморист прожил более 30 лет.

Сейчас Петросян в официальных отношениях с Татьяной Брухуновой, которая младше мужа более чем на 40 лет. У супругов подрастает двое детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Петросяна рассказала про сложный характер сына.