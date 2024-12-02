Экс-супруга Абрамовича Дарья Жукова стала мамой в пятый раз

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 41 0

Она тщательно скрывала свое положение.

Дарья Жукова стала мамой в пятый раз

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Keltik

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Дизайнер и предприниматель Дарья Жукова, бывшая супруга Романа Абрамовича, стала мамой в пятый раз. Об этом сообщает портал Peopletalk.

Женщина предпочитала скрывать свою личную жизнь, но фанатов не проведешь. Они узнали о беременности Дарьи еще до официального подтверждения. В июле этого года, модельера с ее супругом — греческим миллиардером Ставросом Ниархосом застали на прогулке. Было видно, как она одной рукой прикрывала округлившийся живот.

Теперь стало известно, что ребенок появился на свет, это мальчик. Малыша назвали Александром.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров подтвердил свое третье отцовство. Он намекнул, что стал крестным папой. На презентации клипа на песню «Черная пантера» Киркоров дал понять и прессе, и поклонникам, что крестил сына 53-летней Марины Федункив. Сама актриса долго скрывала свою беременность, а все подозрения поклонников по этому поводу игнорировала. Только недавно Федункив призналась, что родила первенца. Но имя мальчика она не спешит раскрывать.

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