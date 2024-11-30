Имя малыша неизвестно.

Народный артист РФ Филипп Киркоров снова стал отцом. Об этом стало известно на презентации клипа на его песню «Черная пантера».

Артист появился перед журналистами в компании актрисы Марины Федункив. Он пошутил, что ему все надоели с вопросами, поздравил ли он ее с рождением сына.

«Как будто ты папа, да?» — поддержала юмор Федункив.

«Да! Может, потому что я папа крестный. Все вопросы только о тебе», — ответил Киркоров.

Тем самым, он дал понять и прессе, и поклонникам, что крестил сына 53-летней Марины Федункив. Сама актриса долго скрывала свою беременность, а все подозрения поклонников по этому поводу игнорировала. Только недавно Федункив призналась, что родила первенца. Но имя мальчика она не спешит раскрывать.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь и сын Киркорова сбежали из элитной школы Дубая. Дети так и не смогли освоиться на чужбине.

Оказалось, что Алла-Виктория и Мартин очень скучали по Родине. Теперь они вернулись домой и ходят в российскую школу. Известно лишь, что обучение в год стоит миллион рублей на одного учащегося.