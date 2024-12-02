«Ее фактически нет»: Путин отметил отсутствие безработицы в России

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

Путин отметил отсутствие безработицы в России

Фото, видео: 5-tv.ru

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Однако президент видит проблему в другом — в нехватке рабочих рук.

В России отмечается рекордно низкий уровень безработицы, ее практически нет. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с участниками IV Когресса молодых ученых.

«Сегодня, все мы хорошо знаем, и я много раз говорил, ну и все это знают, у нас минимальная безработица, ее фактически нет, на 2,7%. Это фактически отсутствие безработицы», — констатировал российский лидер.

Путин подчеркнул, что проблема России в другом — в стране не хватает рабочих рук. И, конечно, решение этой ситуации президент видит, в том числе во внедрении новых технологий, в частности — технологий искусственного интеллекта.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил об открытии в России новых инженерных школ. Лидер страны отметил, что сегодня создано 50 подобных учреждений на базе ведущих учебных заведений страны. К 2030 году количество инженерных школ высокого уровня должно увеличиться вдвое. Страна должна подготовить почти два миллиона специалистов.

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