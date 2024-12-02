«Цифра должна вырасти»: Путин заявил об открытии в России новых инженерных школ

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 26 0

Путин заявил об открытии в России новых инженерных школ

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент провел встречу с молодыми учеными страны.

К 2030 году в России должны открыть свои двери не менее 100 инженерных школ. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых страны.

«Внимание будем уделять вопросам, связанным с подготовкой кадров, инженерных кадров, потому что без людей подготовленных, мотивированных к этому виду деятельности решить ни одну задачу практически невозможно. У нас, вы знаете об этом наверняка, в ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек, до конца или к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов… В целом, вся работа в этом направлении идет», — отметил российский лидер.

Владимир Путин отметил, что сегодня создано 50 инженерных школ высокого уровня на базе ведущих учебных заведений страны, в 2030 году их количество должно увеличиться вдвое.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин утвердил бюджет страны на 2025–2027 годы.

-1° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
Трудный декабрь, щедрый февраль: гороскоп на зиму 2024 — 2025

Последние новости

19:42
Фонд «Защитники Отечества» передаст ветеранам СВО автомобили с ручным управлением
19:22
«Народ не простит предательства»: SHAMAN об отношении к иноагентам
19:02
«Ее фактически нет»: Путин отметил отсутствие безработицы в России
18:40
«Цифра должна вырасти»: Путин заявил об открытии в России новых инженерных школ
18:32
«Выгодно только Польше»: кто и зачем мог повредить нефтепровод «Дружба»
18:27
В «Русском лото» снова разыграют «Новогодний миллиард»

Сейчас читают

Запасы газа в Европе упали до самых низких с начала СВО на Украине
«Зачем столько денег потратил?» — певица Валерия рассказала о расходах семьи
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год