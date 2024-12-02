«Цифра должна вырасти»: Путин заявил об открытии в России новых инженерных школ

Президент провел встречу с молодыми учеными страны.

К 2030 году в России должны открыть свои двери не менее 100 инженерных школ. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых страны.

«Внимание будем уделять вопросам, связанным с подготовкой кадров, инженерных кадров, потому что без людей подготовленных, мотивированных к этому виду деятельности решить ни одну задачу практически невозможно. У нас, вы знаете об этом наверняка, в ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек, до конца или к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов… В целом, вся работа в этом направлении идет», — отметил российский лидер.

Владимир Путин отметил, что сегодня создано 50 инженерных школ высокого уровня на базе ведущих учебных заведений страны, в 2030 году их количество должно увеличиться вдвое.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин утвердил бюджет страны на 2025–2027 годы.