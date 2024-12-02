Памятник советскому летчику Валерию Чкалову открыли в Москве

Памятник советскому летчику-испытателю Валерию Чкалову открыли на Ходынском поле в Москве. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Монумент создавал народный художник России Салават Щербаков. Он отметил, что это был большой и сложный проект. Идея появилась в начале 2000-х годов, но из-за ряда несостыковок завершить скульптуру вовремя не удалось. В итоге работа заняла полтора года.

«Такие люди, как Чкалов — это символы, и они появлялись в разные века, в том числе в 20 веке. Конечно, это было важно, именно сегодня еще раз напомнить об этом уникальном человеке», — подчеркнул Щербаков.

На открытии также присутствовал и правнук летчика Игорь Чкалов. Он рассказал, что в планах у авторов проекта показать монумент в разных городах России.

«Мы презентуем концепт мобильной экспозиции, которая впоследствии поедет в Нижегородскую область. И потом мы планируем, что она продолжит свое движение по стране, рассказывая о жизни и достижениях Валерия Павловича», — признался мужчина.

Ранее 5-tv.ru писал, что рижский памятник Барклаю-де-Толли перенесли на новое место.