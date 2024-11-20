Рижский памятник Барклаю-де-Толли перенесли на новое место

Эфирная новость 46 0

Предприниматель из Юрмалы установил монумент во дворе собственного дома.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Victor Lisitsin; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Демонтированный в Риге памятник русскому военачальнику Барклаю-де-Толли перенесли в новое место. Монумент теперь находится во дворе дома предпринимателя Евгения Гомберга в Юрмале, который фактически спас его от уничтожения.

Этот памятник имеет богатую и многострадальную историю. Его установили еще в начале XX века. Потом, во время Первой мировой войны, скульптуру эвакуировали в Россию и потеряли. А около 20 лет назад на историческом месте — по инициативе все того же Гомберга — появилась копия монумента.

За последнее время памятник несколько раз подвергался атакам вандалов — его обливали краской. А после власти Риги решили и вовсе его демонтировать.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге отмечают 30-летие Чижика-Пыжика. Известно, что бронзовую птицу пытались сдать на металл до тех пор, пока городские власти не укрепили постамент. Подробно рассмотреть скульптуру можно в студии архитектора Вячеслава Бухаева. 30 лет назад именно он слепил Чижика из пластилина.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.03
0.09 105.73
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:40
Большая разница: в чем польза и вред искусственной икры
16:27
Три трлн рублей направят на реализацию нацпроектов по технологическому лидерству
16:11
Актрису Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище
15:59
«Жизненно необходимо»: сколько молочных продуктов нужно есть каждый день
15:50
В Кремле прокомментировали поставки Киеву противопехотных мин
15:41
Тайная сделка: на каких условиях Трамп может передать Украине ядерное оружие

Сейчас читают

Чехия начала зарабатывать на украинских беженцах
Козы, змеи и альпаки: каких необычных питомцев заводят звезды
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп