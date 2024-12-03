«Смена караула»: гендиректор Эрмитажа намекнул, что может покинуть свой пост

Михаил Пиотровский руководит самым большим музеем в стране уже 32 года.

Интригующее заявление сделал сегодня генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Один из старейших директоров, самого большого музея в стране, намекнул, что очень скоро может покинуть свой пост.

«Есть замечательный директор Музея современного искусства в Нью-Йорке — Гленн Лаури. Он тоже востоковед, как и я. Он проработал в музее более 30 лет. У него тоже, как у меня, готовится смена караула», — заявил Михаил Пиотровский

Через несколько дней Михаилу Пиотровскому исполнится 80 лет, а руководит Эрмитажем он последние 32 года.

В октябре стало известно, что Эрмитаж станет бесплатным для многодетных семей. Сервис стал доступен онлайн и в кассах музея. Для посещения достаточно предъявить бумажное или электронное удостоверение.

Ранее Михаил Пиотровский рассказывал 5-tv.ru, что в последнее время посетители Эрмитажа стали подходить к своим визитам более осознанно. По его словам, одной их ключевых задач музея является создание комфортных условий для посещения.