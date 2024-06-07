Как повлияла пандемия на желающих прикоснуться к искусству посетителей знаменитого музея?

Большая часть гостей государственного Эрмитажа стала более осознанно подходить к посещению музея. Об этом 5-tv.ru заявил генеральный директор учреждения Михаил Пиотровский в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«Благодаря пандемии сейчас уменьшилось количество группового туризма, когда толпа людей идет, так сказать, ради галочки. Качественно изменился посетитель», — объяснил Михаил Пиотровский.

По словам гендиректора Эрмитажа, количество гостей не является главным показателем. Михаил Пиотровский объяснил, что в задачи музея входят просвещение и образование населения, поэтому важно создать комфортные условия для посещения Эрмитажа всем желающим.

«Люди, которые спокойно ходят с детьми, парами, смотрят внимательно, изучают — в общем, с ними интереснее работать», — отметил Михаил Пиотровский.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие зарубежные партнеры посетили ПМЭФ-2024.