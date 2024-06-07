Задача — просвещать: гендиректор Эрмитажа рассказал, как изменился посетитель
Пиотровский: посетители Эрмитажа качественно изменились после пандемии
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Как повлияла пандемия на желающих прикоснуться к искусству посетителей знаменитого музея?
Большая часть гостей государственного Эрмитажа стала более осознанно подходить к посещению музея. Об этом 5-tv.ru заявил генеральный директор учреждения Михаил Пиотровский в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
«Благодаря пандемии сейчас уменьшилось количество группового туризма, когда толпа людей идет, так сказать, ради галочки. Качественно изменился посетитель», — объяснил Михаил Пиотровский.
По словам гендиректора Эрмитажа, количество гостей не является главным показателем. Михаил Пиотровский объяснил, что в задачи музея входят просвещение и образование населения, поэтому важно создать комфортные условия для посещения Эрмитажа всем желающим.
«Люди, которые спокойно ходят с детьми, парами, смотрят внимательно, изучают — в общем, с ними интереснее работать», — отметил Михаил Пиотровский.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие зарубежные партнеры посетили ПМЭФ-2024.
- 7 июн
- «Работа идет по плану»: как проходит восстановление освобожденных территорий ЛНР
- 7 июн
- «За этим будущее»: Силуанов об обсуждении со странами БРИКС единой платежной системы
- 7 июн
- Иностранные друзья: какие зарубежные партнеры посетили ПМЭФ-2024
- 7 июн
- «Известия» и МАЕР подписали соглашение о создании и развитии новой медиасреды
- 7 июн
- «Группировка наращивается»: Богомаз о защищенности границы Брянской области
- 7 июн
- Банк «РОССИЯ», правительство Нижегородской области и «РусСилика» заключили соглашение
- 7 июн
- Северный обход Твери и М-12 до Казани: в «Атодоре» назвали самые амбициозные проекты
- 7 июн
- РФПИ инвестирует два миллиарда рублей в производство электромобиля «Атом»
- 7 июн
- Бизнес-диалоги на высоком уровне: чего ожидать от главного дня ПМЭФ-2024
- 7 июн
- «Уйдет в политэкономию»: в Кремле раскрыли темы выступления Путина на ПМЭФ
Читайте также
83%
0.02 96.57
0.13
Нашли ошибку?