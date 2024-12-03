Монетка за миллионы: самые дорогие и тяжелые десять тысяч рублей

Эфирная новость 33 0

Центробанк выпустил золотую монету номиналом в десять тысяч рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лимитированная серия может привлечь инвестиции россиян.

Россиянам предложили инвестировать в самую дорогую монету страны. Центробанк выпустил новую золотую серию с Георгием Победоносцем.

Монета номиналом в десять тысяч рублей, ее вес — одна тысяча граммов, а по стоимости она превысит десять миллионов рублей. Ценности добавляет еще и то, что их всего выпустят сто штук.

Вторая монета номиналом 200 рублей — весом чуть более 31 грамма и тиражом в десять тысяч штук. Купить их можно, например, в «Гознаке».

В ноябре стало известно, что в скором будущем монеты могут полностью уйти из денежного оборота в России. Об этом заявлял глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Рубль, обладающий статусом национальной валюты, должен сохраниться в обороте в качестве денежной единицы соответствующего номинала, но пока не ясно, останется ли он монетой или станет бумажной купюрой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рост обращения пятитысячных купюр в стране объясняется массовым переходом на безналичный расчет.

Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
107.18
-0.56 112.80
-1.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:20
«Живут мозгами, а не желудком»: Путин встретился с молодыми учеными
6:00
Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака
5:21
«Я благодарна ей за жизнь»: Волочкова трогательно поздравила маму с днем рождения
4:47
Монетка за миллионы: самые дорогие и тяжелые десять тысяч рублей
4:19
«Смена караула»: гендиректор Эрмитажа намекнул, что может покинуть свой пост

Сейчас читают

Запасы газа в Европе упали до самых низких с начала СВО на Украине
Фонд «Защитники Отечества» передаст ветеранам СВО автомобили с ручным управлением
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год