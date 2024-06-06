Массовый переход на безнал: глава «Гознака» объяснил рост оборота крупных купюр
Глава «Гознака» Трачук: рост оборота пятитысячных купюр вызвал переход на безнал
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
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На характер использования наличных денег оказывает влияние и инфляция.
Рост обращения пятитысячных купюр в стране объясняется массовым переходом на безналичный расчет. Об этом в интервью 5-tv.ru на полях ПМЭФ-2024 заявил генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук.
«По всем данным, уже больше 85% розничных платежей осуществляется безналичными способами. Соответственно, потребность в мелких номиналах уменьшается, потому что они как раз в основе расчетов, а крупные номиналы играют более важную роль для сбережений. Собственно, характер именно сбережений остается, и поэтому востребованность банкнот более высоких номиналов становится выше», — пояснил глава «Гознака».
Он добавил, что на изменение характера использования наличных денег в пользу более крупных номиналов оказывает влияние и инфляция.
По данным ЦБ, в прошлом году доля пятитысячных купюр в общем количестве банкнот выросла до 37% с 33% годом ранее.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чем удивил первый день ПМЭФ-2024.
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