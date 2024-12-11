Удача будет на вашей стороне: новогодние ритуалы от экстрасенса Виктории Райдос

Ваши любимые новогодние игрушки могут помочь в исполнении самых заветных желаний. Об этом и многих других интересных ритуалах в самую волшебную ночь в году рассказала экстрасенс Виктория Райдос эксклюзивно для 5-tv.ru.

Самый первый ритуал связан с украшением новогодней елки. Конечно, многие наряжают ее задолго до последней недели декабря, однако стоит отложить всего лишь одну игрушку, и повесить ее уже после полуночи в саму новогоднюю ночь.

Такая нехитрая манипуляция может стать настоящим символом вашего самого заветного желания, которое вы бы хотели исполнить в новом 2025-м году.

«Например, вы мечтаете о собственном жилье, и в роли символа можете выбрать домик или ключ — вполне ясные и понятные образы для желаемого новоселья», — говорит Райдос.

Если же какого-то заветного желания нет, то можно просто выбрать символ удачи на следующий год и точно также повесить эту игрушку на елку. После этого нужно положить обе ладони себе на сердце и попросить вселенную быть с вами в достижении ваших целей, говорит экстрасенс.

Важный нюанс: после всех праздников не запаковывайте обратно ту самую игрушку. Лучше всего оставить ее где-то на полке или на тумбочке рядом с кроватью, чтобы личный талисман всегда был рядом и напоминал о том, что вы пожелали в новогоднюю ночь.

«Если вдруг эта или другая игрушка с вашей елки упала и разбилась, то не переживайте: просто аккуратно уберите осколки, а когда будете выбрасывать ее в мусор, то скажите тихонечко „спасибо“. Игрушка забрала что-то негативное, что должно было уйти из вашей жизни и вашего дома», — говорит эксперт.

Есть еще один ритуал, который может сделать каждый, кто выйдет на улицу в новогоднюю ночь.

«Если вы хотите расстаться с чем-то или с кем-то, кто негативно влияет на вашу жизнь, или это просто уже перестало быть для вас актуальным, то до полуночи выходите на улицу, найдите на небе звезду и попросите ее помочь вам в этом процессе», — объясняет Райдос.

При этом нужно сказать простые слова: «Отдаю без сожаления, отдаю без слез». После этого оброните, будто бы случайно, какую-то личную вещь и уходите, не оборачиваясь. Естественно, не поднимайте больше эту вещицу.

По словам экстрасенса, эта манипуляция одновременно символизирует процесс расставания с чем-то, что вы хотите оставить в прошлом. Также это служит платой за помощь высших сил, доказывая, что вы готовы к переменам.

«Если же вам больше хочется привлечь счастье и удачу в свою жизнь, то ваша просьба к свету звезды будет именно об этом. А по пути домой или дальше на прогулку вам нужно желать прохожим того же, что вы пожелали самому себе, привлекая эту энергию и волшебство новогодней ночи в свою жизнь», — говорит она.

Если же хотите привлечь в новогоднюю ночь денежную энергию, то Райдос советует не оставлять пустыми свои карманы и кошельки.

«Пусть это будут простые монеты, или купюры, или что-то, что, собственно, и выражает наличие денег. Обязательно это должно лежать там, где положено, и тогда в вашу жизнь придет достаток и благополучие на весь следующий год», — резюмирует экстрасенс.

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