Больного раком продюсера Вайнштейна экстренно госпитализировали из тюрьмы

Недавно пришли тревожные результаты анализа его крови.

Американского продюсера Харви Вайнштейна, отбывающего срок по обвинению в изнасилованиях, экстренно доставили из тюрьмы на острове Рикерс в Нью-Йорке в больницу Бельвью на Манхэттене. Кинодеятель болен лейкемией, передает портал TMZ.

Как подчеркнул его адвокат Имран Ансари, результаты анализа крови Вайнштейна вызывают беспокойство. Врачи смогут помочь продюсеру. По словам Ансари, Вайнштейну не предоставляют адекватную медпомощь, он живет в ужасных и бесчеловечных условиях в тюрьме. Продюсер будет оставаться в больнице до тех пор, пока его состояние не стабилизируется.

В сентябре этого года Вайнштейн уже жаловался на плохое самочувствие, заявляя, что испытывает постоянные боли в груди. Он был доставлен в больницу, врачи выявили проблемы с сердцем. После срочной операции его вернули в тюрьму.

В феврале 2020-го суд Нью-Йорка приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Зимой 2023-го он дополнительно получил 16 лет за те же действия.

Потерпевшей, увеличившей срок Вайнштейна, оказалась россиянка Евгения Чернышова. По словам жертвы, это произошло тогда, когда она была уже замужем и воспитывала детей.

Кроме того, в ноябре должно состояться новое заседание, где продюсер снова выступит в качестве подсудимого за аналогичное преступление. Еще одна женщина обвинила Вайнштейна в сексуальном насилии. По ее словам, это произошло в 2006 году. По этому эпизоду он свою вину не признает.

Всего с 2017 года с обвинениями в адрес продюсера выступили более 80 женщин.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Харви Вайнштейна выявили онкологию.