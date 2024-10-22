Лечат в тюрьме: у Харви Вайнштейна выявили онкологию

В сентябре этого года продюсер перенес экстренную операцию на сердце.

Американскому продюсеру Харви Вайнштейну, отбывающему срок за изнасилования, диагностирован рак костного мозга. Об этом пишет New York Post со ссылкой на собственный источник.

По данным инсайдера, у 72-летнего Вайнштейна хронический миелоидный лейкоз. Сейчас он находится в тюремной больнице, где получает необходимое лечение.

В сентябре этого года Вайнштейн уже жаловался на плохое самочувствие, заявляя, что испытывает постоянные боли в груди. Он был доставлен в больницу, врачи выявили проблемы с сердцем. После срочной операции его вернули в тюрьму.

В феврале 2020-го суд Нью-Йорка приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Зимой 2023-го он дополнительно получил 16 лет за те же действия.

Потерпевшей, увеличившей срок Вайнштейна, оказалась россиянка Евгения Чернышова. По словам жертвы, когда это произошло, она была уже замужем и воспитывала детей.

Кроме того, в ноябре должно состояться новое заседание, где продюсер снова выступит в качестве подсудимого за аналогичное преступление. Женщина обвинила Вайнштейна в сексуальном насилии, по ее словам, преступление произошло в 2006 году. По этому эпизоду он свою вину не признает.

Всего с 2017 года с обвинениями в адрес продюсера выступили более 80 женщин.

Ранее 5-tv.ru писал в сентябре, что Харви Вайнштейну предстоит срочная операция на сердце после ухудшения состояния в тюремной больнице.